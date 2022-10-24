Maliyet katlandı, fındık çiftçisine verilen destek yetersiz

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık çiftçisine dekar başına verilen gübre desteğinin 8 liradan 21 liraya çıkarılmasını eleştirerek, “O verilen para, 21 lira, sadece iki ocağa gübre atmaya yetiyor. Bir dönüm 40-50 ocak. Yani 40-50 ocaktan sadece iki ocağa atılacak kadar gübre desteği veriyor” dedi.

ANKA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00
Maliyet katlandı, fındık çiftçisine verilen destek yetersiz
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yaptığı açıklamada, fındık çiftçisine dekar başına verilen gübre desteğinin 8 liradan 21 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, “Hükümet, fındıkta gübre desteğini ve mazot desteğini açıkladı. Gübre desteğini 8 liradan 21 liraya çıkarmış. Çok bir artış yapmış gibi birileri de bunu methediyor. Sizin gübre fiyatlarından haberiniz var mı?" diye sordu.

'700 LİRA FARKA 13 LİRA ÖDENİYOR'

Geçen yıl 2 bin lira olan gübrenin, şu anda 10 bin lira, verim gübresinin 16 bin lira olduğunu söyleyen Adıgüzel "Geçen yıl bir dönüme 100 liralık gübre atılırken şimdi 500-800 lira atılıyor. Arada fark 400 lira, 700 lira. Onlar kaç lira fark vermiş? 13 lira. Bunu bu şekilde kıyaslamanız lazım" dedi.


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