Maliyet katlandı, fındık çiftçisine verilen destek yetersiz

24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yaptığı açıklamada, fındık çiftçisine dekar başına verilen gübre desteğinin 8 liradan 21 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, “Hükümet, fındıkta gübre desteğini ve mazot desteğini açıkladı. Gübre desteğini 8 liradan 21 liraya çıkarmış. Çok bir artış yapmış gibi birileri de bunu methediyor. Sizin gübre fiyatlarından haberiniz var mı?" diye sordu.

'700 LİRA FARKA 13 LİRA ÖDENİYOR'

Geçen yıl 2 bin lira olan gübrenin, şu anda 10 bin lira, verim gübresinin 16 bin lira olduğunu söyleyen Adıgüzel "Geçen yıl bir dönüme 100 liralık gübre atılırken şimdi 500-800 lira atılıyor. Arada fark 400 lira, 700 lira. Onlar kaç lira fark vermiş? 13 lira. Bunu bu şekilde kıyaslamanız lazım" dedi.