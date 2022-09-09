Fındıkta 'tekel' tartışması: 'Paralel devlet gibiler'

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından sonra iktidarın öğrencilerin KYK borçları, yurttaşların kredi borçları, emeklilerin bayram ikramiyeleri gibi konularda adım attığını anımsatan CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta da benzeri bir olayın yaşandığını söyledi.

Fındıkta yıllardır tekel sorununun yaşandığını belirten Adıgüzel, “Artık AKP de eliyle büyüttüğü bu yapıdan rahatsız. Ferrero aslında bir çeşit fındık sektöründeki paralel devlet yapılanması. Piyasaya yüzde 65 hâkim olunca devlete ve Erdoğan’a kafa tutmaya başladı” yorumunu yaptı.

Bu nedenle 54 lira açıklanan fiyatın tanınmadığını söyleyen Adıgüzel, “Kendileri 48 lira fiyat açıkladı. Erdoğan’dan 6 lira aşağı yani. Bu devlete meydan okumadır” diye konuştu.