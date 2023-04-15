'Maliyetler yüzde 100 arttı' Türkiye Maldivleri geçti!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 16:50

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:28

Türkiye'nin turizmde umutlarını bağladığı Rus turizmi enflasyon nedeniyle tehlikede. Tatil fiyatlarının yüzde 100'e yakın arttığını belirten Rus seyahat acenteleri Türkiye'nin Maldivler'den daha pahalı hâle geldiğini belirterek geçen yıl gelen 5.2 milyon turistin 4 milyona gerileyebileceği uyarısında bulundu. Rusya'nın en büyük Tur operatörlerinden Rusya Tur Operatörleri birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobyshchanov, Türkiye'de otel fiyatlarının büyük oranda arttığını belirterek bu durumun bu yıl talebi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kobyshchanov, şöyle konuştu:

"Daha önce 200 bin ruble olan Türkiye tatili şu anda 300-400 bin rubleye çıktı. Rus turistlerin çoğu bu fiyatlara alışkın değil ve son dakikayı bekliyor. Mevcut fiyatlardan dolayı 1-2 milyon Rus turist Türkiye'ye uçamayacak."

RUSLAR YENİ ARAYIŞTA

Rus turistlerin Türkiye'nin yerine alternatif tatil ülkeleri arayışında olduğunu kaydeden Kobyshchanov, "Yaz sezonunda Maldivler, Birleşik Arap Emirleri ve Tayland Türkiye'den daha ucuz hale geldi. Seyahat acenteleri artık bu faktörü dikkate almalılar ve BDT ülkeleri dahil, yeni destinasyonları dah iyi incelemeliler" dedi.

MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI

Türk turizmciler ise artan maliyetler nedeniyle zorda. Hem otelciler hem de yerli tur şirketleri enflasyon artışlarını tam olarak yansıtamadıklarını belirtiyor. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emitt 2023'te konuşulan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, en yoğun enflasyon artışının otellerde olduğunu söyledi. Dışarı yansıyan artışın yüzde 70'in üzerinde olduğunu belirten Vardar, otellerin maliyet rakamlarınınsa yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyledi.

Bloomberg HT yanına katılan NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de gıdada yüzde 80, içeceklerde yüzde 70 enerji maliyetlerinde ise yüzde 180 artış yaşandığını ancak bunların tamamının fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi.

Gür, "Gıda ve enerjideki fiyat artışları belli, bizim konaklama vergisi dışında bir de tanıtım faliyetleri için ödediğimiz bir maliyet var. Bir turizm Geliştirme Ajansı kuruldu bakanlığımız tarafından bir de buraya pay veriyoruz. Bütün bunlar nedeniyle ister istemez bu maliyetlerin fiyatlara yansıması söz konusu oluyor" dedi.