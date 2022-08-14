Manisalı üreticiler çekirdeksiz kuru üzüm için fiyat açıklaması bekliyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Manisa’nın ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı başlarken toplanan üzümler Manisa Ovasında kurulan sergi alanlarında kurutulmaya başlandı.

Manisa Ovasını rengarenk bir görüntüye kavuşturacak olan kurutma işlemleri bir yandan hızla devam ederken, 20 Ağustos Cumartesi Günü Manisa’ya gelerek kuru üzüm taban fiyatlarını açıklayacak olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı fiyat üreticiler tarafından merakla beklenmeye başlandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı ve kurutma işlemlerinin yapıldığı bağları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur bu seneki rekoltenin geçen seneyle aynı olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"REKOLTE GEÇEN SENEYLE AYNI"

Rekolte hakkında bilgi veren Okur, “Bölge bölge değişiyor. Rekolte ile ilgili zaten çalışmalar yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleriyle bölgelere giderek rekolte tahmini yapıldı bunu da Tarım ve Orman Bakanımız açıklayacak. Şu anda ortalama olarak geçen yılın biraz altında olan yerler var, biraz üzerinde olan yerler var genelde geçen seneki rekolte ile aynı diyebiliriz” dedi.