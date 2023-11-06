Marketler fiyatları artırdı! İndirim yerine zam...

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle zincir marketlerden enflasyonla mücadeleye destek için indirim talebi gerçekleşemedi. İndirim yapıldığı açıklanan ürünlere yeniden zam geldi.

Hükümetin fiyat artışlarının nedeni ve çözümü olarak ortaya attığı zincir marketlerden çağrıya en büyük destek Tarım Kredi Kooperatifleri’nden gelmişti. Üreticinin ürünlerini satmak için kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri yüzde 50’ye yakın indirim açıklamıştı. Ancak indirim günü marketlere koşan yurttaş 50-90 kuruşluk indirimlerle hayal kırıklığına uğramıştı. İndirim çağrısının üstünden bir hafta geçti. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) indirimlerinde son durumu görmek için marketleri dolaştık. İndirimlerin yerini fiyat artışlarının aldığını gördük. Ziraatçılar, “Maliyet düşmeden fiyat nasıl düşsün ki?” dedi.

Erdoğan’ın çağrısından önce 309 TL’ye satılan 2 litrelik zeytinyağı, hiç indirime girmedi ve aradan geçen bir haftada fiyatı yüzde 14 zamlanarak 350 TL oldu. Aynı dönemlerde 114 TL’ye satılan 525 gram peynir bugün 127.50 TL’ye satılıyor. 39.50 TL’ye satılan fasulye de indirime girmemişti. Ancak bugün aynı markette 44.90 TL’ye satılıyor. İndirim çağrısından önce 69.90 TL’ye satılan buğday unu da, hiç indirim görmeden zamlanarak bugün 73.90 TL’ye satılıyor.

15 TL’ye satılırken indirim çağrısıyla birlikte fiyatı 14.50 TL’ye düşen makarna, bugün yeniden 15 TL oldu. 20.90 TL’ye satılırken çağrıyla birlikte 20.40 TL’ye düşürülen 1 litre süt, ambalaj değişikliği geçirerek bugün 23.50 TL’ye çıktı.

(Baki Remzi Suiçmez)

‘TALİMATLA DEĞİL MALİYETLE’

Fiyatlar karşısında çözümün rafta değil tarlada aranması gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Üretim maliyeti düşmeden raf fiyatı da düşmez. Talimatla fiyat artışları engellenemez. Üretim maliyetini düşürüp tedarik zincirini kısaltmak gerekiyor. Mazotta KDV, ÖTV yükü çiftçinin omuzlarında dururken destekler enflasyona yenilirken fiyatlar nasıl düşecek? Tarıma toplam destek bütçesi 2024’te yüzde 44 artırılıyor. Oysa enflasyonu yüzde 75’e çıkacağı biliniyor” dedi.

TKK’nin özerk bir kuruluş olduğunu da hatırlatan Suiçmez, zararın ortakları olan çiftçilerden çıkacağını belirterek “TKK iktidarın bir aygıtı gibi çalışmamalı” diye konuştu.