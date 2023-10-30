Boğa piyasası (Bullish market) nedir?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:00

Boğa piyasası, finansal varlıkların, genellikle hisse senetleri veya emtiaların, fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu bir dönemi ifade eder. Bu dönemde yatırımcılar, gelecekteki olumlu ekonomik görünüm ve şirket performansı hakkında iyimserdirler. Boğa piyasası, yatırımcıların alım yapmaya istekli olduğu ve genellikle fiyatların arttığı bir dönemi temsil eder.

Boğa piyasası terimi, vahşi boğaların atak ve yukarı doğru bir hareketle ilişkilendirilir. Bu dönemde yatırımcılar, hisse senetleri veya diğer finansal varlıkları elde tutmayı tercih ederler, çünkü gelecekte değer kazanmalarını beklerler.

Boğa piyasası, genellikle ekonomik iyimserlik ve güçlü temel ekonomik göstergelerle ilişkilendirilir. Bu dönemde şirketlerin karlılığı artış gösterir, işsizlik oranları düşer ve tüketici harcamaları artar. Bu olumlu ekonomik göstergeler, yatırımcıları finansal varlıklara yönlendirir.

BOĞA PİYASASI NE KADAR SÜRER?



Bir boğa piyasasının ne kadar süreceğini büyük oranda arz-talep dengesi belirler. Yatırımcıların beklentisi ve piyasaya yönelik algıları iyiyse, alım yapmaya devam ederler ve boğa piyasası sürer.





