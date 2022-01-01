Marketlerde ve AVM'lerde yeni depozito dönemi başladı

01 Ocak 2022 Cumartesi, 09:12

Depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olan vatandaşlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.

Yeni uygulamaya göre ürünlerini depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürenler, belirlenen çerçevede bir depozito sistemi kuracak. Ayrıca, depozito uygulama planı belirleyerek ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte ürünü piyasaya sürenler, tahsil edilen ve geri ödemesi planlanan bedellere ilişkin mali kayıtları tutacak. Bu kayıtlar çerçevesinde depozito bedeli tahsil edenler borçlu sayılırken, vatandaşlar da alacaklı kabul edilecek.

Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Türkiye Çevre Ajansı eliyle ürünlerin satışından, geri dönüşümüne kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.

ÇEVREYİ KORUYACAK

Devreye giren depozito uygulamasıyla yıllık 1 milyon ton ilave atığın çevreye dağılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu yolla çevre korunurken, karbon emisyonunun 260 bin tondan fazla azaltılması öngörülüyor. Atıkların çöp olmadan endüstrinin hammadde tedarikine destek sağlaması ve dönüşümde yeni istihdam öngörülürken, tüm aşamalarıyla ekonomiye yılda 4 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor. Şu ana kadar sadece Sıfır Atık uygulaması ile 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi ve 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, depozito tutarları şöyle olacak:

PLASTİK AMBALAJ:

İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48

İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8

METAL AMBALAJ:

İçecek ambalajları: 4.3

KOMPOZİT AMBALAJ:

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8

CAM AMBALAJ:

İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48

İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7

İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8

AHŞAP AMBALAJ: 14.8