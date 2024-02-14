Marketlerde yeni dönem! O ifadeler artık yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yanıltıcı etiketlere yönelik tedbirler aldı. Bundan sonra "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:42
Marketlerde yeni dönem! O ifadeler artık yasaklanacak
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Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketler mercek altına altına aldı, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Market raflarında yanıltıcı etiket kullanan markalar denetlenecek. "Tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" ifadelerle tüketicileri aldatan ve kararlara uymayan markalara da cezalar kapıda. Kararın en kısa zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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TRT Haber'de yer alana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yanıltıcı etiketler karşı çalışmalara başladı. Etiketlere artık standart gelecek. Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak.

Tüketiciler doğru bilgilendirilecek. Gıdalarda "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Örneğin, margarinin üzerinde 'tereyağ lezzetinde' ifadesi yer alamayacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.


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