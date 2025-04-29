Marmara’da ZDS oranı 0.2 puan artışla yüzde 63.8 oldu: 6.2 ‘DASK’ı kıpırdattı!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:24

Tartışmaların önemli bir ayağını ise bu olası İstanbul depremiyle ortaya çıkacak ve 300 milyar dolar olarak tahmin edilen maddi kayıpların nasıl karşılacağı oluşturuyor. Anımsanacağı gibi maliyeti 100-110 milyar dolar tahmin edilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin sadece 5 milyar dolarlık kısmı sigorta sistemi kapsamındaydı.

Bu nedenle 6.2’lik deprem sonrası gözler bir kez daha Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nca (DASK) sunulan zorunlu deprem sigortasına (ZDS) çevrildi. DASK’ın 28 Nisan verilerine göre bir zorunluluk olmasına rağmen Türkiye genelinde ZDS’ye sahip konut oranı yüzde 56.3.

Geçen 23 Nisan’da da yüzde 56.3 olan bu oran, 2021 yılı sonunda yüzde 60’a kadar çıkmıştı. Yine güncel verilere göre Marmara Bölgesi’ndeki ZDS oranı ise 23 Nisan’da bugünü yüzde 63.6’dan yüzde 63.8’e yükseldi.

Bu kapsamda İstanbul’daki oran da yüzde 62’den yüzde 62.2’ye ulaştı. Marmara bölgesindeki illerde, ZDS artışları 0 ile 0.3 puan arasında değişiyor. Bilecik’te ise 0.1 puanlık düşüş var.

Marmara’da en yüksek ZDS oranı yüzde 83.6 ile Yalova, en düşük oran yüzde 46.8 ile Bilecik’te hesaplandı.