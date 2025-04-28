Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı?
Bakan Kurum, İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'da hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı incelediklerini aktaran Kurum, "16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"18 BİN 74 BİNA İNCELENDİ"
"İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız."
Etiketler: #23 Nisan 2025 İstanbul depremi #artçı deprem #deprem
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