Marsh Bölge Üst Yöneticisi Tarık Serpil, küresel çapta bir jeopolitik kırılma yaşandığını vurguladı: ‘Başınıza bombalar düşmüyorsa en önemli sorun tedarik zinciri’

Marsh Türkiye, Doğu Akdeniz ve Hazar Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Tarık Serpil, jeopolitik risklerin kısa vadede diğerlerini gölgede bıraktığına dikkat çekti.

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nce düzenlenen “12. Global Riskler Zirvesi”nin “Küresel Riskler ve Kurumsal Dayanıklılık” panelinde konuşan Serpil, küresel çapta önemli bir dönüşüm süreci yaşandığını, çok kutuplu bir dünyaya gidildiğini, savunma harcamalarının ve çatışma sıklığının arttığını, yeni tarife sistemlerinin sorun yarattığını ve borçlulukta rekor seviyelere ulaşıldığını vurguladı. “Bir jeopolitik kırılma yaşanıyor” diyen Serpil, Körfez’deki güncel savaşa da atıf yaparak “Bugün eğer başınıza bombalar düşmüyorsa en önemli sorun ve risk tedarik zinciri. Bunu çeşitlendirmek gerekiyor. Çünkü rekabet avantajı riskten daha az etkilenmeyi gerektirir. Ayrıca yönetim yapısı ve risklerin transferi de çok önemli.”

DÖVİZ RİSKİ BİRİNCİ

Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Selda Oknas Tanbay da riski tanımlayıp yönetmenin şirketlere rekabet avantajı sağlayacağını, bu kapsamda yönetim kurulu başkanının bakış açısının önemli olduğunu, risk yönetim birimlerinin her geçen gün öne çıktığını vurguladı.

Ayrıca Aon’un araştırmaları üzerinden küresel ile Türkiye arasındaki risk algılama farklılıklarını anlatan Tanbay, “Türkiye’de birinci sırada olan döviz kuru riski dünyada ilk 10 arasında yok. Orada ilk sırada siber riskler bulunuyor.” KRYD Başkan Yardımcısı Sevgin Zorlucan Eke ise kırılganlıkların arttığını belirterek risk yöneticilerinin karar verme süreçlerine odaklanması gerektiğini ifade etti. Eke, ayrıca Türkiye açısından deprem riskinin önemini anımsattı.