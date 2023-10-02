Marsilya’dan İzmir’e denizcilikte işbirliği daveti

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:24

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından geçtiğimiz hafta Fuar İzmir’de düzenlenen Logistech, 2.Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nda, İzmir ile Fransa’nın Marsilya şehri arasında denizyolu alanında işbirliğinin tohumları atıldı.

Moderatörlüğünü Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ( UTİKAD) Genel Müdürü Alperen Güler'in yaptığı "Akdeniz Havzası, Ege Denizi ve Güney Fransa Rotasında Lojistiğin Kökenleri ve Geleceği (Marsilya Port) Oturumuna, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Via Marseille FOS (Marsilya FOS Limanı) Başkanı Stephane Salvetat, Via Marseille FOS İşletme Müdürü Amal Louis, Marmedsa Fransa Ülke Müdürü Ömür Kuyucuoğlu katıldı.

KARDEŞ LİMAN ÇAĞRISI

İzmir Limanları hakkında detaylı bilgi veren Öztürk, Foça’dan gidenlerin Marsilya’yı kurduğunu hatırlatarak, aynı tarihsel kökenlerin deniz taşımacılığı ve deniz turizmi alanında gelecekteki işbirliği için önemli fırsat olacağını söyledi.

İzmir ile Marsilya arasında geçen yıl 245 bin TEU’luk konteyner taşımacılığı yapıldığını ifade eden Öztürk, “Bu rakamları ikili ticaret anlaşmaları ile geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki limanın kardeş liman gibi değerlendirilmesini sağlayabiliriz. Yeşil liman, dijital teknolojiler, otomasyon, demiryolu ağının nasıl etkin kullanılacağı konusunda çalışmalar yapabiliriz. İzmir ile Marsilya arasında Ro-Ro gemi seferlerini başlatabiliriz. Kruvaziyer turizminde Marsilya’nın profesyonelliğini buradaki limanlarla da eşleştirebiliriz” dedi.

İKİ ŞEHİR BİRBİRİNİ GELİŞTİRMELİ

Via Marseille FOS Başkanı Stephane Salvetat, “Türkiye ile önemli bir denizyolu taşımacılığımız var. Limanımız devlet limanı, terminallerimiz ise özel sektöre ait. Türk firmaları Çin’den sonra limanımızın ikinci önemli partneri. Akdeniz’de yeni yollar bulmaya çalışıyoruz. İzmir ve Marsilya şehirleri birbirini yatırım ve deniz taşımacılığı alanında geliştirmelidir. İzmir Liman Topluluğu ve Marsilya Liman Topluluğu adına işbirliğini artırmak istiyoruz. Bu nedenle siz denizcileri Marsilya’ya resmi olarak davet ediyoruz” diye konuştu.

Via Marseille FOS İşletme Müdürü Amal Louis ise, Marsilya FOS Limanı’nın çok amaçlı, küresel bir liman olduğunu söyledi. Doğu ve Batı Akdeniz rotalarının uğrak noktası olmayı planladıklarını belirten Louis, “Türkiye bizim için çok önemli. Özellikle üretim merkezi Çin’den Akdeniz ülkelerine doğru kayıyor. Biz de Akdeniz’de olduğumuz için neden ortaklık yapmayalım?” dedi.