Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu: Asgari ücret mutfağa yetmiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Mart 2026 dönemine ilişkin “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” raporunu yayımladı. TÜİK’in zincir market fiyat verileri ve sağlıklı beslenme kalıpları esas alınarak hazırlanan rapor, yaşam maliyetlerinde yeni bir eşiğin aşıldığını ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin yalnızca beslenme ihtiyacını karşılayabilmesi için gereken tutar 32 bin TL’yi aşarken, insanca yaşam maliyeti 100 bin TL sınırının oldukça üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 106 BİN TL’YE ULAŞTI

BİSAM verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için Mart 2026 ortası itibarıyla yapması gereken aylık harcama 32.553 TL olarak hesaplandı. Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım ve ısınma gibi temel giderlerin eklenmesiyle birlikte yoksulluk sınırı 106.942 TL seviyesine yükseldi.

EN YÜKSEK GİDER KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Raporda günlük gıda harcamalarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Günlük harcamalarda en yüksek maliyet kalemini 284 TL ile sebze ve meyve oluştururken, 222 TL ile süt ve yoğurt ikinci sırada yer aldı. Dar gruplandırmaya göre ise süt ve süt ürünleri 328 TL’lik günlük maliyet ve yüzde 30,3’lük pay ile en yüksek gider kalemi oldu. Et ürünleri için günlük harcama 194 TL, ekmek için ise 84 TL olarak belirlendi.

BİREY BAŞINA BESLENME MALİYETİ

Rapora göre, aile bireylerinin yaş ve cinsiyetine göre beslenme maliyetleri farklılık gösterdi. Sağlıklı bir beslenme planı kapsamında aylık harcama gereksinimi şu şekilde hesaplandı: