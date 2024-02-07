Martı, ABD'li şirketi satın aldı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:37

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı, dünya genelinde iki tekerlekli elektrikli araç operasyonları için filo optimizasyon çözümleri lideri Zoba Inc şirketini satın aldı.

ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli Zoba'nın yapay zeka destekli yazılım platformu, iki tekerlekli elektrikli araç operatörlerinin gelirlerini artırmasına ve saha operasyon maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyor.

Bu stratejik hamle, Martı'nın operasyonel verimliliğini artırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

SÜRÜŞ SAYISINI VE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

Zoba'nın gelişmiş talep tahmin algoritmaları sayesinde, araçların nereye konumlandırılacağı ve operasyonel görevlerin ne zaman gerçekleştirileceği dinamik olarak optimize edilerek sürüş sayısının maksimize edilmesi ve araç operasyonel verimsizliklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Martı, Zoba ile Ekim ve Kasım 2023'te gerçekleştirdiği pilot projede, Zoba yazılımının kullanımı sayesinde araçlarının sürüş sayısında artış sağladı ve bu durum şirketin karlılığına olumlu katkı sundu.

"YOLCULUK PAYLAŞIM OPERASYONLARIMIZI DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarının gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabaları kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öktem, Zoba'nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu.

"Sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba'nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz."

2017'DE HARVARD VE MIT'DEN DOĞDU, 200 ŞEHİRDE KULLANILIYOR

Verilen bilgiye göre, Zoba'nın API-first platformu, dünya çapında 200 şehirde dünyanın en iyi mobilite operatörleri için dinamik araç konumlandırma, yönlendirme ve fiyatlandırmayı destekliyor.

Mobilite operatörleri, Zoba'yı kullanarak operasyonlarda tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırırken gelirlerini de önemli ölçüde artırıyor.

2017'de Harvard ve MIT'den doğan Zoba; NTTVC, CRV, Founder Collective ve Dallas Mavericks'in eski sahibi Mark Cuban gibi önde gelen yatırımcılardan 17 milyon dolar fon aldı.