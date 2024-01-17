Mahkemeden Martı TAG kararı! Cezaları iptal etti

Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:30

Güncelleme: 17.01.2024 - 13:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin, korsan taşımacılık iddiasıyla Martı TAG kullanıcısına verilen 20 bin 342 lira idari para ve 60 gün süreyle trafikten men edilme cezalarını, delil eksikliği nedeniyle iptal etti.

Aracı bağlanan ve emniyet ekiplerince ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin sürücüyü haklı bulurken, söz konusu kararla TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası geçersiz hale geldi.

Mahkeme kararında, "polis ekiplerince tutulan tutanağın tek taraflı ve dayanaksız olduğu, TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece kolluk beyanından kaynakladığı, dolayısıyla emniyet tarafından tutulan tutanakla kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu" bildirildi.???????

İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, Aralık 2023’te görülen bir davada "Martı Tag" uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapılmasının, korsan taşımacılık faaliyeti olduğuna karar vermişti. Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri gereğince büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için yetkili belediyeden izin veya ruhsat alınması gerektiğini belirtmiş; yetkili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın H.O.'nun yolcu taşımacılığı yaptığının sabit olduğuna karar vermişti. Hakim, bu nedenle H.O.'nun işlemin iptal talebinin reddine karar vermişti.