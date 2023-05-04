Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi

Martı New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar yapma kararı aldı. Buna göre şirketin çalışanlarına dağıttığı hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:00
Martı çalışanlarına 200 milyon TL değerinde hisse verdi
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New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar yapma kararı aldı. Buna göre şirketin çalışanlarına dağıttığı hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağı açıklandı. Bu opsiyonların, Martı’nın halka açılmasından belirli bir süre sonra çalışanlar tarafından değerlendirilebileceği belirtildi.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Martı’yı kurduğumuz gün bunun uzun bir yolculuk olacağını biliyorduk. Çok çalıştık ve 4 yıl içinde dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarıda kuşkusuz büyük pay Martı çalışanlarının. Türkiye adına böylesine tarihi bir adım atarken çalışanlarımızı unutamazdık. Birlikte yarattığımız eserden gurur duyuyoruz ama daha da önemlisi bu başarımızı çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.


Martı New York hisse

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