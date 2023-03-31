Martın kazandıranı kripto paralar oldu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 14:05

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:06

Yoğun veri akışının ve volatilitenin yüksek olduğu mart ayını geride bırakırken kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 12 civarında artış göstererek ayın kazandıranı oldu.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz'un aktardığına göre,Bitcoin mart ayında 19 bin 500 dolar seviyelerini görmesine rağmen 2023 rekorunu kırarak yüzde 50 civarında artışla 29 bin 180 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ethereum’daki yükseliş yüzde 34 ile sınırlı kaldı. Ayın son gününde Bitcoin 27bin 840 dolar seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum da 1.785 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Dün ABD’den gelen 4. çeyrek revize büyüme verisi yüzde 2,6 gelerek beklentilerin altında kaldı. Revize büyüme verisinde tüketici harcamalarındaki düşüş öne çıktı. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu rakamları ise geçen hafta gelen verinin üzerinde gelerek işgücü piyasasındaki sıkı seyrin devam ettiğini gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bankacılık sistemindeki düzenlemelerin tekrar incelenmesi gerektiğini dikkat çekti, kripto piyasasına dair de açıklamalarda bulundu. Yellen yaptığı açıklamada; Biden yönetiminin kripto paralardan kaynaklanan sistemik risk potansiyellerini incelemeye devam ettiğini, kongrenin stablecoin ihraççıları ve diğer kripto varlıkların düzenlenmesi için yasa çıkarması gerektiğini söyledi. Yine dün ayrıca açıklama yapan Fed üyesi Collins; son verilerin ekonominin beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koyduğunu ve bir sonraki faiz artımının ardından Fed’in büyük olasılıkla yılın geri kalanında oranları sabit tutacağını ifade etti.

Bu veriler ışığında dün ABD hisse senedi piyasalarında pozitif kapanışlar görülürken, kripto piyasasında bu sabah saatlerinde ufak geri çekilmeler mevcut. Kripto piyasasının toplam değeri geri çekilmelerle birlikte 1,13 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu yüzde 47,2, Ethereum dominasyonu ise yüzde 19,3 seviyelerinde yer alıyor.

Xrp, hafta içi birçok altcoine nazaran iyi performans göstererek yüzde 32 civarında artış gösterdi. Bu sabah saatlerinde ise 0.5368 dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yükselen kanalı kıran Xrp için olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında 0.5591dolar seviyesini kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından daha önce test edilen 0.5836 dolar ve 0.6200 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş beraberinde gelebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 0.5035 dolar güçlü bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte kanalın üst bandı olan 0.4598 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir ve bu seviyeye tutunması beklenebilir.