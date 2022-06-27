Mary Daly: Temmuz'da 75 baz puan faiz artırımına ihtiyaç var
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in Temmuz toplantısında 75 baz puan faiz artırmaya ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu söyledi. Ancak Daly, ekonominin beklediğinden daha fazla yavaşlaması halinde 50 baz puanlık bir artırımın da makul olabileceğini vurguladı.
Merakla Fed'in temmuz ayı faiz kararı beklenirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Foreks.com'da yer alan bilgilere göre, Chapman Universitesi'nde konuşan Daly, "Şu anda 75 baz puanlık bir artırım bizim ihtiyacımız olan şey gibi görünüyor. Faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 3,1'e kadar çıkarılmasını bekliyorum. Çünkü veriler enflasyonun tepe yapmadığına ve hane halklarını harcamak için hala ellerinden çok fazla tasarrufu olduğuna işaret ediyor" dedi.
Daly, "Ekonominin daha fazla daralması veya beklenenden daha geniş bir yavaşlama olması halinde 50-75 baz puan arasında bir faiz artırımı düşünülmesi makul görünüyor" ifadelerini de kullandı.
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