CHP’li Mustafa Adıgüzel'den yeni kurulan federasyonlara tepki: Bilal Oğlan Federasyonu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni federasyon kurulmasını eleştirdi. Meclis’te bir basın açıklaması yapan Adıgüzel, geçen günlerde Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kurulduğunu anımsattı. “Bilal Erdoğan için federasyonlar kurulduğu” iddiasını gündeme getiren Adıgüzel, şunları söyledi:

“İki yeni federasyonun faaliyet alanları, Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu ile birebir örtüşmektedir. Üstelik Türkiye’de Geleneksel Atlı Spor Federasyonu ile aynı alanda faaliyette olan pek çok federasyon var. Örneğin Türkiye Binicilik Federasyonu, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Atlı Kızak... En az dört atlı federasyon var. ‘Geleneksel’ derseniz, Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu var. ‘Okçuluk’ derseniz, Türkiye Okçuluk Federasyonu var. Yine bunun geleneksel olanı Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu var. Aynı işi yapan yedi, sekiz federasyon varken bir de Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu kurulmuş.”

Türkiye Güneş Federasyonu olduğunun da altını çizen Adıgüzel, “Siz tutup yeni bir federasyon kuruyorsunuz. Tamamen Bilal Erdoğan’a ve Etnospor’a yönelik bir federasyon çalışması olmuş. Şunu sormak lazım: daha ne verelim abime? Gençlik ve Spor Bakanı da yurtlarda intihar eden gençlerle ilgileneceğine bu federasyonların kurulma süreçlerinin bürokrasisi ve yöneticilerinin atamaları ile uğraşıyor ve mesai harcıyor. Bilal Erdoğan’a özel bir federasyon kuracaksanız bunu mevcut federasyonlarla aynı isimlerdeki birtakım federasyonlarla yapmayın direkt Etnospor Federasyonu ya da ‘Bilal Oğlan Federasyon’u kurun, olsun bitsin” ifadelerini kullandı.