Masadan kalkan İran piyasaları salladı: Altın çakıldı, petrol yükselişte

1.06.2026 17:17:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
İran’ın Lübnan’daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile Pakistan üzerinden yürüttüğü dolaylı müzakereleri durdurması emtia piyasasını sallarken; spot altın yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 467 dolara geriledi, Brent petrol ise yüzde 5’in üzerinde sıçrayarak 95,45 dolara yükseldi.
İran’ın, ABD ile Pakistan aracılığıyla yürütülen dolaylı müzakere ve mesaj trafiğini durdurduğu bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı’nın 1 Haziran tarihli haberinde, kararın Lübnan’daki gelişmeler ve İsrail’in hava saldırılarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

LÜBNAN VE İSRAİL GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Haberde, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının sürmesi ve ateşkes sürecine ilişkin şartların müzakere sürecini doğrudan etkilediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail’in Lübnan’daki eylemlerinin sürmesi ve Lübnan’ın ateşkesin ön koşulları arasında yer alması nedeniyle İran müzakere grubu arabulucu vasıtasıyla yürütülen temasları sonlandırıyor

Kararın, İran ile ABD arasında sürdürülen dolaylı diplomatik temasları kapsadığı ifade edildi.

ALTIN DÜŞERKEN PETROL YÜKSELDİ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle emtia piyasalarında sert fiyat hareketleri görüldü.

Spot altın fiyatı saat 16.20 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 467 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise yüzde 1,4 değer kaybederek 6 bin 594 TL seviyesinde işlem gördü.

Enerji piyasalarında ise yükseliş dikkat çekti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde artarak 95,45 dolar seviyesine çıktı.

