Masadan kalkan İran piyasaları salladı: Altın çakıldı, petrol yükselişte

İran’ın, ABD ile Pakistan aracılığıyla yürütülen dolaylı müzakere ve mesaj trafiğini durdurduğu bildirildi.
İran’ın resmi haber ajansı Tasnim Haber Ajansı’nın 1 Haziran tarihli haberinde, kararın Lübnan’daki gelişmeler ve İsrail’in hava saldırılarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.
LÜBNAN VE İSRAİL GERİLİMİ ETKİLİ OLDU
Haberde, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının sürmesi ve ateşkes sürecine ilişkin şartların müzakere sürecini doğrudan etkilediği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İsrail’in Lübnan’daki eylemlerinin sürmesi ve Lübnan’ın ateşkesin ön koşulları arasında yer alması nedeniyle İran müzakere grubu arabulucu vasıtasıyla yürütülen temasları sonlandırıyor
Kararın, İran ile ABD arasında sürdürülen dolaylı diplomatik temasları kapsadığı ifade edildi.
ALTIN DÜŞERKEN PETROL YÜKSELDİ
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle emtia piyasalarında sert fiyat hareketleri görüldü.
Spot altın fiyatı saat 16.20 itibarıyla yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 467 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise yüzde 1,4 değer kaybederek 6 bin 594 TL seviyesinde işlem gördü.
Enerji piyasalarında ise yükseliş dikkat çekti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde artarak 95,45 dolar seviyesine çıktı.