MASAK yayımladı: EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak, kayıtdışılığı önlemek ve güvenliği güçlendirmek amacıyla yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. EFT, havale ve nakit işlemleri kapsayan bu düzenleme ile yüksek tutarlı işlemlere kademeli beyan sistemi getiriliyor.

MASAK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal ile uluslararası yükümlülüklerin etkin şekilde yerine getirilmesi hedefi doğrultusunda hazırlanan taslakta, suç gelirlerinin tespiti, aklanmasının önlenmesi ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele amaçlanıyor. Bu kapsamda, FATF üyesi ülkelerde uygulanan yöntemler dikkate alındı.

KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ GELİYOR

Taslağa göre, finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılan nakit işlemlerde beyan esaslı ve kademeli bir yaklaşım benimsenecek. Düşük tutarlı işlemler için basit beyan yeterli olurken, yüksek meblağlarda Nakit İşlem Beyan Formu ve işlemle ilgili belgeler talep edilecek.

200 BİN TL İLE 2 MİLYON TL ARASINA 20 KARAKTERLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem türü seçilecek. Müşteri “diğer”, “bireysel ödeme” gibi genel seçenekleri tercih ederse en az 20 karakterlik bir açıklama yazması gerekecek.

2 MİLYON TL’DEN FAZLASINA FORM ZORUNLULUĞU

2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında gerçekleşen işlemler için müşterinin Nakit İşlem Beyan Formu doldurması gerekecek. Bu formda, işlem mahiyetine dair somut bilgi yer almalı; yalnızca “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel ifadeler yeterli görülmeyecek. Bu durumda da en az 20 karakterlik açıklama talep edilecek.

20 MİLYON TL ÜZERİNDE KAYNAK AÇIKLAMASI ZORUNLU

Taslağa göre, finansal kuruluşlar 20 milyon TL’yi aşan ya da birbirine bağlı işlemlerin toplamı bu eşiği geçen durumlarda Nakit İşlem Beyan Formu’nun detaylı biçimde doldurulmasını sağlamakla yükümlü olacak. Bu formda sadece işlem açıklaması değil, aynı zamanda fonun kaynağına ilişkin bilgi de sunulacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 OCAK 2026

Görüşe açılan tebliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. MASAK açıklamasında, taslağın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ve mevcut metne dair görüş ve önerilerin 18 Ağustos 2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr adresine iletilebileceği belirtildi.