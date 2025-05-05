Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:39

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:39

Mayıs ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Nisan ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar olacak? 2025 Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

3 Mayıs'ın bu ay hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle TÜİK, hafta içine denk gelen ilk gün Nisan ayı TÜFE verilerini açıklayacak.

Buna göre, Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı konut ve iş yeri için kira artış oranları belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: %51,26

Kira zam bedeli: 5.126 TL

Yeni kira bedeli: 15.126 TL