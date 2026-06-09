Mayıs ayında, TÜFE’nin sigortalı işçi ücretlerine birikimli faturası 458.8 milyar TL

Türkiye, Mayıs 2026 ile ilgili açıklanan “resmi” verilerle birlikte yüksek enflasyonlu (TÜFE) ülkeler liginde bir basamak yükselerek dördüncü sıraya çıkarken bu sonucun özellikle emekçi ücretleri üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSKAR) dün yayımladığı “Ücret Kayıpları İzleme Raporu, Haziran 2026” çalışması bu açıdan çarpıcı ayrıntılarla dolu.

Rapora göre sadece sigortalı işçilerin beş aylık enflasyon kaybı, Mayıs 2026’da birikimli olarak 458.8 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca emekçiden yana olmayan vergi uygulamaları kaynaklı birikimli toplam erime de 431.2 milyar TL’ye yükseldi. Böylece ortalama kayıtlı işçi ücretlerini esas alarak yapılan hesaplamaya göre yılın beşinci ayında vergi ve enflasyonun 16.7 milyon işçiye birikimli kaybı en az 889 milyar 991 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca bu kayıp, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 46.8 arttı. Bunun yanında işçiler, Mayıs 2026’nın en az 12 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalıştı.

Bu toplam kayıplara, işçi düzeyinde tekil olarak bakıldığında ise yaşanan erime daha da somutlaşıyor. 64 bin 985 liralık brüt ortalama işçi ücretindeki enflasyon kaybı sadece mayıs ayında 8 bin 458 lira, beş aylık birikimli kayıp da 27 bin 538 liraya ulaştı. Bu kayıplar, aynı sırayla 33 bin 30 liralık brüt asgari ücretle çalışan bir işçide 4 bin 663 lira ve 15 bin 183 lira, asgari ücretin iki katı ücretle çalışan bir emekçide 8 bin 119 lira ve 27 bin 234 lira, asgari ücretin üç katı ücretle çalışan bir işçide ise 11 bin 563 lira ve 38 bin 847 lira oldu.