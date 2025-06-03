Mayıs enflasyonu belli oldu: Emekli ve memur zamları kesinleşiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,53 olarak duyurdu. Bu veriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,1 olarak kesinleşti. Milyonlarca emeklinin temmuz ayındaki zam oranı, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak.

YILLIK ENFLASYON VE 12 AYLIK ORTALAMA

Yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 35,41’e gerilerken, son 12 aylık dönemde enflasyon ortalaması yüzde 45,80 seviyesinde gerçekleşti. Böylece milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayındaki zam oranının 5 aylık kısmı netleşmiş oldu.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI GÜNCELLENDİ

Ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verilerine göre yüzde 13,36 zam alan emeklilerin, mayıs verisiyle birlikte zam oranı yüzde 15,1’e yükseldi. Hükümet herhangi bir refah payı eklemediği takdirde, SSK ve BAĞ-KURemeklilerinin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyonla kesinleşecek.

ZAM ORANI DAHA DÜŞÜK OLACAK

Mayıs ayı enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri, temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine kıyasla daha düşük zam alacak. Bugün açıklanan verilere göre memur maaşları ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,01 olarak kesinleşti.