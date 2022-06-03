Mayısta en çok satılan otomotiv Fiat, Renault ve Volkswagen marka oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen (VW) oldu.

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03 Haziran 2022 Cuma, 11:18
Mayısta en çok satılan otomotiv Fiat, Renault ve Volkswagen marka oldu
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 büyüyerek 65 bin 167 adet olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,4 azalırken, otomobil satışları yüzde 0,6 artış gösterdi.

TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 153 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 321 satışla Renault ve 6 bin 434 satışla VW takip etti.

Ford, 5 bin 438 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 480 satışla beşinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 392 ile Fiat oldu. Bunu 5 bin 963 satışla VW ve 5 bin 709 satışla da Renault izledi.

Opel, 3 bin 793 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 537 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay DFSK ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Mayıs ayında 38 Porsche, 31 Lexus, 8 Jaguar, 7 Maserati, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında mayıs ayında 4 bin 69 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 761 satışla Fiat ve 1.612 satışla Renault izledi.

Toyota 943 satışla dördüncü ve VW 471 satışla beşinci oldu.

Mayıs ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM

ALFA ROMEO
15 15

0 0 15 15
ASTON MARTIN
1 1

0 0 1 1
AUDI
1,260 1,260

0 0 1,260 1,260
BENTLEY
1 1

0 0 1 1
BMW
1,131 1,131

0 0 1,131 1,131
CITROEN
1,014 1,014
222 222 0 1,236 1,236
CUPRA
232 232

0 0 232 232
DACIA
3,321 3,321
0 0 0 3,321 3,321
DFSK
0 0

0 0 0 0
DS
76 76

0 0 76 76
FERRARI
2 2

0 0 2 2
FIAT 9,359 33 9,392 3,630 131 3,761 12,989 164 13,153
FORD 462 907 1,369 3,921 148 4,069 4,383 1,055 5,438
HONDA 0 2,064 2,064

0 0 2,064 2,064
HYUNDAI 2,100 1,254 3,354
353 353 2,100 1,607 3,707
ISUZU

0 22 135 157 22 135 157
IVECO

0
325 325 0 325 325
JAGUAR
8 8

0 0 8 8
JEEP
228 228

0 0 228 228
KARSAN

0 30
30 30 0 30
KIA
1,309 1,309
265 265 0 1,574 1,574
LAMBORGHINI
1 1

0 0 1 1
LAND ROVER
91 91
2 2 0 93 93
LEXUS
31 31

0 0 31 31
MASERATI
7 7

0 0 7 7
MAZDA
13 13

0 0 13 13
MERCEDES-BENZ
1,604 1,604
303 303 0 1,907 1,907
MG
135 135

0 0 135 135
MINI
39 39

0 0 39 39
MITSUBISHI
89 89
240 240 0 329 329
NISSAN
1,166 1,166
67 67 0 1,233 1,233
OPEL
3,793 3,793
207 207 0 4,000 4,000
PEUGEOT
1,636 1,636
333 333 0 1,969 1,969
PORSCHE
38 38

0 0 38 38
RENAULT 3,216 2,493 5,709
1,612 1,612 3,216 4,105 7,321
SEAT
818 818

0 0 818 818
SKODA
1,270 1,270

0 0 1,270 1,270
SMART

0

0 0 0 0
SSANGYONG
39 39
57 57 0 96 96
SUBARU
75 75

0 0 75 75
SUZUKI
92 92

0 0 92 92
TOYOTA 3,171 366 3,537
943 943 3,171 1,309 4,480
VOLKSWAGEN
5,963 5,963
471 471 0 6,434 6,434
VOLVO
827 827

0 0 827 827

TOPLAM: 18,308 33,442 51,750 7,603 5,814 13,417 25,911 39,256 65,167

Otomotiv Distribütörleri Derneği Mayıs otomotiv Fiat Renault Volkswagen

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