17 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanıp uygulanmayacağı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Mazot, benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 17 Nisan 2026!

MAZOT, BENZİN, LPG NE KADAR?

Motorin litre fiyatına 16 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL'lik indirim yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları dağıtım maliyetleri ve rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Son indirim sonrası oluşan tabloya bakıldığında İstanbul’da motorin fiyatı 71-75 TL bandında işlem görürken, benzin fiyatları 62-63 TL seviyelerinde seyrediyor.

17 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Bvrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71,59 TL

LPG: 34.99 TL

Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71,45 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin (Litre): 63,67 TL

Motorin (Mazot) (Litre): 72,71 TL

LPG (Otogaz): 34,87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin (Litre): 63,94 TL

Motorin (Mazot) (Litre): 72,99 TL

LPG (Otogaz): 34,79 TL