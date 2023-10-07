Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin de üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 15:11
Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çiftçilere yapılan desteğe değinen Yumaklı, hesaplara dün itibarıyla desteğin yatırıldığını bildirdi.

Yumaklı, "21 yılda 841 milyar liralık tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde 46 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Yıl sonunda 64 milyara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl da 91,5-92 milyar liraya gelecek.

Yaklaşık 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği üreticilerin hesaplarına yatırıldı" diye konuştu.


İbrahim Yumaklı Tarım Tarım Bakanlığı mazot gübre

İlgili Haberler

ABD'de tarım dışı istihdam güçlü artış kaydetti, altın dalgalandı!

ABD'de tarım dışı istihdam güçlü artış kaydetti, altın dalgalandı!
Aralarında çocuklar da var… Tarım işçileri zehirlendi: Durumları kritik!

Aralarında çocuklar da var… Tarım işçileri zehirlendi: Durumları kritik!
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs kanala devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs kanala devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı

En Çok Okunan Haberler