Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Yayınlanma: 07.10.2023 - 15:11

Güncelleme: 07.10.2023 - 15:11

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çiftçilere yapılan desteğe değinen Yumaklı, hesaplara dün itibarıyla desteğin yatırıldığını bildirdi.

Yumaklı, "21 yılda 841 milyar liralık tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde 46 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Yıl sonunda 64 milyara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl da 91,5-92 milyar liraya gelecek.

Yaklaşık 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği üreticilerin hesaplarına yatırıldı" diye konuştu.