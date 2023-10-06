ABD'de tarım dışı istihdam güçlü artış kaydetti, altın dalgalandı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:28

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:31

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 336 bin arttı. Veriler işsizliğin yüzde 3,8 seviyesinde kaldığını gösterdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 170 bin olması yönündeydi. Ankette işsizlik oranı beklentisi de yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

Enflasyon görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerin sınırlı da olsa altında bir tablo ortaya çıktı.

Buna göre Eylül'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Buradaki beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Aylık olarak ise ortalama saatlik kazançlarda artış yüzde 4,2 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,3 olarak belirlenmişti.

ÖNCÜ VERİLERDEN KARIŞIK SİNYALLER GELMİŞTİ

Tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelen veriler karışık bir istihdam piyasası görünümüne işaret etmişti.

ADP verilerine göre ABD’de şirketler Eylül ayında 2021 başından bu yana en düşük seviyede yeni istihdam yarattı. Ağustos ayında 180 bin artış kaydeden özel sektör istihdamı geçen ay yalnızca 89 binlik artış yaşadı. Veriler işgücü talebinin birçok sektörde yavaşladığını gösterdi.

ABD’de açıklanan ISM hizmet endeksi de eylül ayında 53,6 ile bu yılın en düşük seviyesine indi ve Fed’e dair endişelerin azalmasını destekledi.

ALTINA ETKİSİ NE OLDU?

Verinin ardından ABD Hazine tahvili faizlerinde artışlar görülürken, dolar cinsi ons altın fiyatı geriledi.

Veri öncesinde 1822 dolar seviyesinde olan ons altın fiyatı, veri sonrasında yüzde 0,5’lik düşüşle 1811 dolara kadar geriledikten sonra kayıplarının geri aldı. Veri sonrası 1609 TL’ye kadar gerileyen gram altın daha sonra 1615 TL’ye yükseldi.