Mazota bir yılda 40 kere zam!
Mazot fiyatları seçimden bu yana yüzde 128 artarak 45 TL’yi geçti. Cumhurbaşkanı seçimlerinden bu yana benzin ve mazota yapılan zam sayısı ise 40’ı buldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, mazot 40 TL’yi geçecek açıklamasını yaptığında büyük tepkilerle karşılaştığını hatırlatarak yerel seçimden sonraki yeni tahminini ise 60 TL olarak açıkladı. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:
“19 lira 71 kuruş olan mazot fiyatı, gelen son zamla birlikte 45 lira oldu. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, artırılan vergi oranları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine, mazota gelen zamlar doğrudan enflasyonun yükselmesi demek. İğneden ipliğe her şeye zam demek, hayat pahalılığı demek.”
DEPO 2 BİN 250’YE ÇIKTI
Bakırlıoğlu, dokuz ayda mazot fiyatı yüzde 128 artmışsa, gerçek enflasyonun yüzde 100’ün altında olmayacağına dikkat çekerek TÜİK ne açıklarsa açıklasın “hissedilen” enflasyonun benzin ve mazota gelen zamların altında olmayacağını herkesin bildiğini kaydetti. Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:
“İki seçim arasında gelen zamlarla birlikte bir otomobilin, bir traktörün 50 litrelik deposu seçimde 947 liraya dolarken bugün 2 bin 250 liraya dolacak. Seçimden önce 8 bin 506 lira asgari ücretle 431 litre mazot alınırken 2024 yılı asgari ücreti olan 17 bin 2 lira ile bugün için ancak 377 litre mazot alınabiliyor.”
Bakırlıoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre mazottaki vergi yükü yüzde 26.1’den yüzde 38.5’e yükselmiştir” diyerek yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi ve “Akaryakıt üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır” dedi. l ANKARA
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