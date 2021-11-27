MB'den düşük faiz savunması

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “düşük faiz, yüksek kur” politikasını savunmada isteksiz davranınca Maliye cephesinden iktidarın tezlerini yüksek sesle dile getirmek, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’ye kaldı.

Nebati, “2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız” dedi.

Önceki akşam sosyal medyadan “Türkiye ekonomi politiğini tüm ezber ve önkabullerimizi bir yana bırakarak bilimsel veriler ışığında netleştirelim” diyerek bir dizi paylaşım yapan Nebati, sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine “düşük faiz yüksek üretim” hacmine dayanan temel politika ekseninde “yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflendiğini” bildirdi.

CİDDİ ZARAR VERMEZ

Düşük faizle birlikte ihracat artışından elde edilen geliri en büyük ithalat kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceklerini belirten Nebati, böylece hem enflasyondaki kur baskısını azaltacaklarını hem istihdamın artmasını sağlayacaklarını savundu. Nebati, ayrıca “Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin artırılması gerekirken küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir” dedi. Nebati, düşük faiz politikası sonucu TL’ye yapılan “manipülatif atakların” ekonomiye ciddi zararlar vermeyeceğini de ileri sürdü.

KULİS HAREKETLENDİ

Nebati, istifa eden Berat Albayrak döneminde de görev yapan bir isim. Kulislerde, “İktidarın politikasını savunmakta Elvan sessiz kalınca Nebati açıklama yaptı. Bakanlıkta değişiklik artık kaçınılmaz” yorumları yapıldı. Ayrıca Elvan’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının “kendisine yönelik olduğunu” dillendirdiği konuşuluyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, birçok kişinin Nebati’yi “müstakbel bakan” olarak ifade ettiğini söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da “Büyük ihtimal Albayrak’ın 2. şubesi olarak -1. şubesi Mehmet Muş- Maliye Bakanı olacak” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da değişikliğin bu hafta olabileceğini belirtti.