McDonald's'tan 30 yıl sonra bir ilk! Franchise bedelini artırdı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:09

Güncelleme: 23.09.2023 - 14:09

Reuters dünyanın en büyük fast-food restoran şirketinin yaklaşık 30 yıldır ilk kez ABD ve Kanada'daki yeni franchise restoranları için telif ücretlerini arttırdığını ve diğer pazarlardaki ücretlerle aynı seviyeye getirdiğini yazdı. İngiliz haber ajansı McDonald's'ın franchise bedelini 1 Ocak'tan itibaren yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkarılacağı; ancak değişikliğin hak sahiplerini etkilemeyeceğini duyurdu.

CNBC; McDonald's ABD Başkanı Joe Erlinger'ın franchise'larına gönderdiği mesajda "Şu anda liderlik ettiğimiz sektörü yaratırken, başarının neye benzediğini yeniden tanımlamaya devam etmeli ve markamızın değerinin her zamanki gibi güçlü kalmasını sağlamak için kendimizi uzun vadeli başarı için konumlandırmalıyız" yazdığını aktardı.

GELİRLERİ ÜZERINDEKİ ETKİSİ SINIRLI OLACAKTIR

Bu hamlenin restoran zincirinin yılın geri kalanında gelir artışının azalacağına dair raporu ve enflasyondaki gevşeme işaretlerinin menü fiyatlarını düşürmesine neden olmasının hemen adından geldi. Ancak Northcoast Research analisti Jim Sanderson, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az sayıda yeni mağaza açıldığı için faiz artışının McDonald's'ın gelirleri üzerindeki etkisinin "çok sınırlı" olacağını söyledi.

Fast-food devi Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 13 bin 400 mağaza işletiyor. Bunların yaklaşık yüzde 95'i 31 Aralık itibariyle franchise sahipleri tarafından işletiliyor ve şirketin 2022'deki toplam gelirinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Reuters'in ulaştığı belgelere göre; ABD'deki bu franchise sahiplerinin ortalama nakit akışlarının son beş yılda yüzde 35'ten fazla arttığını gösteriyor. Şirket ayrıca ödemeler için kullanılan "hizmet ücreti" terimini, dünyadaki diğer tüm McDonald's marketleri tarafından kullanılan "telif ücreti" olarak değiştirecek.

"HİZMETLERİ DEĞİL ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

McDonald's ABD Başkanı Joe Erlinger değişiklik hakkında CNBC'ye verdiği demeçte, "Hizmetleri değiştirmiyoruz, ancak insanların McDonald's markasını, McDonald's sistemini satın aldığınızda satın aldığınız şeyin gücünü görmelerini ve anlamalarını sağlayarak zihniyeti değiştirmeye çalışıyoruz" dedi.