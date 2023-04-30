McLaren'in yeni canavarı 750S...

Yayınlanma: 30.04.2023 - 07:05

Güncelleme: 30.04.2023 - 07:05

McLaren, 720S'in halefini resmen tanıttı. Adını yine gücünden alan 750S modeli yerini alacağı kardeşinin var olan tüm eksiklerini kapatmaya hazırlanıyor. McLaren, aracın yüzde 30'unun tamamen yeni olduğunu da ifade ediyor.

Yeni İngiliz otomobil, coupe ve convertible versiyonları ile satın alınabilecek. Oldukça tanıdık görünen bu tasarımın altında ise 4 litrelik çift turbolu bir V8 yer alıyor. Toplamda 750 bg güç ve 800 Nm tork üretebilen otomobil 7 ileri vitesli sıralı şanzımana sahip.

FİYATI AÇIKLANDI

Gücünü direkt olarak arka tekerlere aktaran model, 0-100 km/sa hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlamaya imkân tanıyor. Convertible model 400 metreyi 10.3 saniyede geçebilirken, coupe'nin bu hızlanmayı 10.1 saniyede yapabildiği de açıklandı. Her iki modelin de maksimum hızı ise 331 km/sa olarak belirlenmiş.

Kabin içerisinde ise yeni ekranlar yerleştirilen ekranlar dikkat çekiyor. Dijital gösterge paneli büyürken, direksiyon üzerinde yer alan logo da değiştirilmiş.

McLaren'in resmi açıklamasına göre 750S Coupe 324 bin dolardan, Spider ise 345 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.