Isuzu D-Max yenilendi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 07:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max, pick-up modellerini nisan ayında pazara sundu. Yenilenen ön ızgara ve yeni jant tasarımları, Isuzu D-Max’in üstün teknik özelliklerini ve dinamik karakterini daha iyi yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, Türkiye’de büyümesini her geçen yıl daha da artıran pick-up pazarındaki paylarını Isuzu D-Max ailesi ile büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

PAZAR PAYINI ARTIRDI

2022 içerisinde D-Max satışlarını bir önceki yıla göre artırırken bu segmentteki pazar paylarını da yüzde 6,5’ten yüzde 10,7 seviyesine yükselttiklerini aktaran Kefeoğlu, ''Isuzu D-Max pazarın giderek artan taleplerine yanıt verirken, aynı zamanda pick-up kullanıcı profilini de geliştirmeye devam ediyor. Isuzu D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.