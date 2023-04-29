Isuzu D-Max yenilendi

Anadolu Isuzu’nun pick-up pazarındaki temsilcisi Isuzu D-Max’in ön ızgara ve jant tasarımı yenilendi.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00
Isuzu D-Max yenilendi
Abone Ol google-news

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max, pick-up modellerini nisan ayında pazara sundu. Yenilenen ön ızgara ve yeni jant tasarımları, Isuzu D-Max’in üstün teknik özelliklerini ve dinamik karakterini daha iyi yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, Türkiye’de büyümesini her geçen yıl daha da artıran pick-up pazarındaki paylarını Isuzu D-Max ailesi ile büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

PAZAR PAYINI ARTIRDI

2022 içerisinde D-Max satışlarını bir önceki yıla göre artırırken bu segmentteki pazar paylarını da yüzde 6,5’ten yüzde 10,7 seviyesine yükselttiklerini aktaran Kefeoğlu, ''Isuzu D-Max pazarın giderek artan taleplerine yanıt verirken, aynı zamanda pick-up kullanıcı profilini de geliştirmeye devam ediyor. Isuzu D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.


Anadolu Isuzu isuzu d-max sıfır araç otomobil haberleri

İlgili Haberler

Araç muayenelerinde yeni dönem: Raporlar dijital ortama taşınıyor

Araç muayenelerinde yeni dönem: Raporlar dijital ortama taşınıyor
Toyota üretim ve satışta tarihi seviyeleri gördü

Toyota üretim ve satışta tarihi seviyeleri gördü
Hyundai aya çıkmaya hazırlanıyor

Hyundai aya çıkmaya hazırlanıyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler