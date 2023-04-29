Isuzu D-Max yenilendi
Anadolu Isuzu’nun pick-up pazarındaki temsilcisi Isuzu D-Max’in ön ızgara ve jant tasarımı yenilendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max, pick-up modellerini nisan ayında pazara sundu. Yenilenen ön ızgara ve yeni jant tasarımları, Isuzu D-Max’in üstün teknik özelliklerini ve dinamik karakterini daha iyi yansıtıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, Türkiye’de büyümesini her geçen yıl daha da artıran pick-up pazarındaki paylarını Isuzu D-Max ailesi ile büyütmeye devam ettiklerini belirtti.
PAZAR PAYINI ARTIRDI
2022 içerisinde D-Max satışlarını bir önceki yıla göre artırırken bu segmentteki pazar paylarını da yüzde 6,5’ten yüzde 10,7 seviyesine yükselttiklerini aktaran Kefeoğlu, ''Isuzu D-Max pazarın giderek artan taleplerine yanıt verirken, aynı zamanda pick-up kullanıcı profilini de geliştirmeye devam ediyor. Isuzu D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.
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