MEB'den fiyat artışlarına adım: Özel okullara yeni zam sınırı!
Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda fahiş zamların önüne geçmek için yeni yönetmelik yayımlandı. Yemek ve servis dışındaki hizmetlere de sınır getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle özel okullardaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.
FAHİŞ FİYATLARA KARŞI ÖNLEM
Yönetmelikte, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" maddesiyle aşırı zamların önüne geçilmesi planlanıyor.
ÖZEL OKUL ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?
Yeni düzenlemeye göre, özel okulların yapabileceği zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE ortalamasının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanacak. Bu yıl açıklanan verilere göre 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okullarda zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi. Ancak bu oran yalnızca ara sınıfları kapsıyor.
KIYAFET VE EK HİZMET ÜCRETLERİNDE SINIR
Servis ve yemek ücretleri düzenlemede yer almasa da pansiyon, kıyafet, etüt ve uluslararası diploma gibi hizmetler için yeni bir formül getirildi. Bu hizmetlere yapılacak zam, 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısına 5 puan azı eklenerek hesaplanacak. Buna göre, bu hizmetlerdeki zam oranı en fazla yüzde 49,8 olacak.
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