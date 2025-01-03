MEB'den fiyat artışlarına adım: Özel okullara yeni zam sınırı!

Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda fahiş zamların önüne geçmek için yeni yönetmelik yayımlandı. Yemek ve servis dışındaki hizmetlere de sınır getirildi.

MEB'den fiyat artışlarına adım: Özel okullara yeni zam sınırı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:59

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle özel okullardaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI ÖNLEM

Yönetmelikte, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" maddesiyle aşırı zamların önüne geçilmesi planlanıyor.

ÖZEL OKUL ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Yeni düzenlemeye göre, özel okulların yapabileceği zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE ortalamasının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanacak. Bu yıl açıklanan verilere göre 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okullarda zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi. Ancak bu oran yalnızca ara sınıfları kapsıyor.

KIYAFET VE EK HİZMET ÜCRETLERİNDE SINIR

Servis ve yemek ücretleri düzenlemede yer almasa da pansiyon, kıyafet, etüt ve uluslararası diploma gibi hizmetler için yeni bir formül getirildi. Bu hizmetlere yapılacak zam, 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısına 5 puan azı eklenerek hesaplanacak. Buna göre, bu hizmetlerdeki zam oranı en fazla yüzde 49,8 olacak.


Etiketler: #milli eğitim bakanlığı #Resmi Gazete #Özel Eğitim #özel okul zammı

İlgili Haberler

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?
Son dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! İşte meslek meslek zam oranları...

Son dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! İşte meslek meslek zam oranları...
Sigara ve içkiye ÖTV zammı: Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Sigara ve içkiye ÖTV zammı: Yeni fiyatlar ne kadar olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler