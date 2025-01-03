Son dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! İşte meslek meslek zam oranları...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:02

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, aralıkta TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 45,21 olacağı yönündeydi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre ise İstanbul'un aralık ayındaki enflasyonu yüzde 1,74, yıllık enflasyonu ise yüzde 55,2 olarak ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM FİYATLARI İKİYE KATLADI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ EV EŞYALARINDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YILLIK YÜZDE 43,94

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

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