Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?
Evde bakım maaşının ne kadar olacağı, 2025 memur maaşı ocak zammı öncesinde evde bakım yardımı alan yurttaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?
2025 memur ve emeklinin zam oranı öncesinde, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar?
2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakım yardım desteğinin 9 bin 77 liradan 10 bin 180 liraya çıkması bekleniyor.
MEMUR ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.
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