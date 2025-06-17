Meclis’e sunulan teklifte madenciliğe açılacak zeytinlikler koordinat verilerek belirtiliyor: Adrese teslim ‘yasa’

Meclis’e sunulan ve önümüzdeki günlerde önce komisyon, ardından da genel kurul gündemine gelecek olan teklif ile Maden Yasası’na geçici madde ekleniyor. Bu madde ile zeytinlikler, madencilik faaliyetine açılıyor. Ancak madde sadece belirli bir alanı işaret ediyor. Bu geçici madde ile Maden Yasası’na harita, kroki ve koordinat listeleri ekleniyor. Madencilik faliyetinin, bu harita ve koordinat listesi sınırları içerisinde yer alan zeytinlik alanlara denk gelmesi halinde bu alanlar madenciliğe açılıyor. Zeytinlerin ise taşınması öngörülüyor. Madencilik faliyetini bu alanda halen ruhsat sahibi veya rödövansçı olanlar yapabilecek. Böylece şu anda madencilik faliyetine devam eden bazı firmalara, zeytinliklerde madencilik yapma izni verilmiş olacak.

MUĞLA’DAKİ ZEYTİNLİKLER

Alınan bilgiye göre, teklif ile verilen koordinatlar, Muğla’daki bazı sahaları kapsıyor. Muğla’da Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri bulunuyor. Yeniköy ve Kemerköy santralleri Milas’ta. Bu 3 santral 2014 yılında özelleştirildi. Gerek Yatağan, gerekse de Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin maden sahaları zeytinliklerin çok yakınında bulunuyor. Yeniköy Termik Santrali’ne kömür sağlayan alanda bulunan Akbelen’de köylüler yıllardır ormanların, tarım arazilerinin yok olmasına karşı mücadele veriyor. Teklif ile Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin maden sahalarının yakınındaki zeytinlikler madencilik faliyetlerine açılacak. Yatağan Termik Santrali, Aydem Holding tarafından işletiliyor. Yeniköy ve Kemerköy santralleri de Limak-IC İçtaş’a ait. İktidar geçen yıl Akbelen’de içerisinde tarım arazileri ve zeytinliklerin de olduğu geniş bir alanda acele kamulaştırma kararı çıkarmıştı. Ancak iki gün sonra bu acele kamulaştırma kararı iptal edilmişti. Bu kez yasa teklifi ile zeytinlikler madenciliğe açılıyor.

‘ADRESE TESLİM DÜZENLEME’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifteki 11. maddenin zeytinliklerin “talan edilmesine” olanak sağlayacak, “adrese teslim bir düzenleme” olduğunu vurguladı. 1939 tarihli Zeytin Yasası’nın, Maden Yasası üzerinden delinmesine olanak sağlayan bu madde ve yasa teklifinin ekinde bulunan koordinatların Muğla’daki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan santralleriyle maden sahalarını kapsadığına dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti:

“Her yıl Meclis kapanmadan önce belirli bir kesimin çıkarlarını koruyan, kapsayıcı olmayan, adrese teslim, kişiye özel düzenlemeler acele ile komisyona getirilip yangından mal kaçırırcasına geçirilmeye çalışılmaktadır. ‘Yandaşa’ yönelik adrese teslim düzenlemelerin ülkemize verdiği zararın örnekleri çok. Şimdi zeytinlikleri talan etmek için getirilen bu düzenlemeye de aynı pencereden bakmak gerek. ‘Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarla karşılayacağız’ diyecekler. Zeytinliklerimiz, doğamız, birileri zengin olsun diye yok olacak. Şirketlerin kasaları dolarken ülkemiz doğal kaynaklarından ve doğasından olacak. Daha önce 7-8 kez denedikleri, yargı engeli ve kamuoyu baskısı ile geri çekmek zorunda kaldıkları düzenlemeyi yine önümüze getiriyorlar. Bu düzenlemeye geçit vermeyeceğiz.”

HERŞEY SERMAYE İÇİN

Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun da, sermayenin madenlere daha rahat ulaşması, daha hızlı üretim yapması için böyle bir teklif getirildiğine dikkat çekti. Daha önce zeytinliklerle ilgili getirilen düzenlemenin geri çekildiğini anımsatan Torun, “İktidar ajandasında olan herşeyi yapmaya çalışıyor. Sadece bunun için uygun zamanı kolluyorlar. Zeytinlikler talan edilecek” dedi.