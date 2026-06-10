Meclis emeğin sorunlarına uzak

Yılın ilk yarısına gelene kadar daha da eriyen cüzdanlar, kronikleşen işsizlik ve yurttaşların sık sık meydanlarda onurlu yaşam talep etmesi karşısında Meclis’in mesaisi emek örgütlerinin tepkisini çekiyor. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen 22 maddelik torba kanun teklifi de eleştirileri beraberinde getirdi. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakların devrinden doğan kazançlara gelir vergisi ve KDV istisnası getirmeyi, “basit bir göz boyama hamlesi” olarak tanımladı ve “Teklif sokağın gerçeklerinden uzak. Ülkeyi yönetenleri acilen ciddiyete ve bir kez olsun ‘halk için’ çalışmaya davet ediyoruz” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çekezoğlu ise yılın ilk beş ayında işçilerin gelirlerinin 890 milyon lirasını enflasyon ve vergiler karşısında kaybettiğini, gelir ve damga vergilerinin toplam faturasının ise 431.2 milyar TL olduğunu belirterek “Ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini, vergi dilimlerinin düzenlenmesini içeren ve tüm parti gruplarına ilettiğimiz teklifimiz gündeme alınmazken iktidar partisi, rant ve kâr üzerinden alınan vergilere sıra gelince oldukça hızlı olabiliyor. Bu açıkça bir soygun düzenidir” derken KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Halkın temel ekonomik sorunlarını çözme iradesi gösteremeyenlerin, torba yasalar aracılığıyla kendi siyasal geleceklerini güvence altına almaya çalışmaları kabul edilemez” diye tepki gösterdi.