Meclis'te reddedilmişti: Ekonomiyi Saray'ın atadıklarıyla konuşacaklar

Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:37

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:37

Meclis Genel Kurulu, özellikle seçimin ardından art arda gelen zamlarla had safhaya ulaşan hayat pahalılığı ve ekonomideki kötü gidişat üzerine dün CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısıyla toplandı.

Genel Kurul'da CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler yapıldı.

Ancak yapılan konuşmaların ardından, CHP'nin 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' ve Meclis'in çalışmaya devam etmesine ilişkin önerileri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Meclis, yeniden 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

SARAY'IN ATADIKLARI EKONOMİYİ KONUŞACAK

Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 'ekonomi' gündemiyle yapılan toplantıya ev sahipliği yapıyor. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacağı belirtiliyor. Ayrıca, son dönemdeki para politikası kararları, ihracat, yatırım, destek önerileri ve kur korumalı mevduat hesabına ilişkin gelişmeler ile otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk, haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ve mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği değerlendirilmesi bekleniyor.