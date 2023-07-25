Ekonomist Prof. Dr. Kozanoğlu’ndan kredi kartı sahiplerine kritik uyarı: ‘Yolları kapanacak’
Merkez Bankası kredi ve kredi kartı ile ilgili yeni bir karara imza attı. Aylık faiz oranı 2,89’a yükseltilirken gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomist Hayri Kozanoğlu, kredi kartı kullanan yurttaşın faiz artışından etkilenme boyutunu anlattı. Kozanoğlu, “Kredi çekenlerin yolu kapanacak” ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası, seçici kredi ve sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2,13 olurken; kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. İhtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.
Alınan kararların yurttaşa etkisini Cumhuriyet TV’de anlatan ekonomist Hayri Kozanoğlu, “Kredi çekenlerin yolu kapanacak” dedi.
“ENFLASYON İLE FAİZ ARASINDAKİ MAKAS AÇILACAK”
Ekonomide mevcut koşullara getiren sorunlara dikkat çeken Kozanoğlu, “28 Mayıs seçimlerine kadar dolar kurunu 20’nin altında tutarak gelinebildi. Herkes dövizin artacağını biliyordu. Geçtiğimiz hafta ÖTV, KDV artırımının ardından enflasyonun çok yükseleceği ve buna bağlı olarak döviz kurunun yukarı hareketleneceği beklentisiyle yine dövizde bir sıçrama oldu. O sırada da Merkez Bankası’nın 1.4 milyar dolar civarında bir döviz sattığı anlaşılıyor. O bakımdan yukarı doğru bir eğilim var. Önümüzdeki günlerde enflasyon ve faizler arasındaki makas da açılacak” diyerek uyarıda bulundu.
“KREDİ ÇEKENLERİN YOLU KAPANACAK”
“Önümüzdeki günlerde sadece emeği ile geçinen yurttaşlar açısından iç açıcı günler yok” diyen Kozanoğlu, son dönemde kredi yüküyle darboğaza girren yurttaşlara ilişkin de "bu yol da kapanacak" uyarısı yaptı. Kozanoğlu, konuya dair şöyle konuştu:
“Erdoğan konuşmasında da belirtti. Emeklilerin maaş zamları enflasyonun çok gerisinde kaldı. Özel sektör çalışanlarının, beyaz yakalıların gelirlerinin enflasyona paralel artmadığını göreceğiz. İnsanların gelirlerinde reel anlamda düşüş var. Dolaylı vergiler ile insanların aynı mallara daha pahalıya ulaşmasını getirecek. Kredi kartıyla ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi çekerek alımlarını yapanlar için de maaliyetler arttı. Bu yol da kapanacak veya bu yolu seçenler çok maaliyetli bir şekilde kullanabilecekler. Krediyi çekip beyaz eşya, mobilya vs. alamazsanız ekonomide talep düşecek, ekonomik büyüme yavaşlayacak. Sadece işsiz kalanlar değil, genel olarak işsizlik arttığı zaman emeğiyle geçinenlerin pazarlık gücü düşer. Özellikle özel sektörde çalışanların pazarlık güçleri düşecek. Bu kanallardan yurttaşlarımız olumsuz etkilenecek.”
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