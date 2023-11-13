Meclis'ten geçen Kentsel Dönüşüm Yasası için uygulama adımları atıldı: Talan Beyoğlu'nda başladı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:28

Beyoğlu Belediyesi ilçede dönüşüm planı hazırlaması için Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme Yönetim AŞ’yi görevlendirdi. Belediye, şirket çalışanlarının, mahalle mahalle dolaşıp bilgi toplaması ve binaların fotoğrafını çekmesi konusunda kolaylık sağlanması için mahalle muhtarlarına bir yazı gönderdi. Belediye ayrıca bina sahiplerine, “kentsel dönüşüm projesini kim tarafından yürütülürse destek verirsiniz? Binanız kaç yaşında? Hangi yıl yapıldı?” gibi soruların bulunduğu bir de anket çalışması başlattı.

Cumhuriyet’e konuşan Beyoğlu Cihangir Mahalle Muhtarı Adnan Bal, şu bilgiyi verdi:

“Belediyenin bize bilgi amaçlı söylediği tek şey, ‘Arkadaşlar mahallede gezecek. Yaka kartları var. Komşular rahatsız olmasın, endişelenmesin’ oldu. Birçok soru sordum ancak cevap alamadım. Çalışmaların ne amaçla yapıldığını söylemediler. Bir de anket bırakmışlar. Yasa çıktı ne olacak diye mahalledeki herkes tedirgin, korkuyor. Hatta ben evimi gezdirmem, izin vermem diyenler var” dedi.

‘BU MANTIKLA 130 YIL SÜRER’

Beyoğlu’nda yapıların envanterinin çıkarılması için özel bir firmayla anlaşıldığını söyleyen Beyoğlu Belediyesi, CHP’li Meclis üyesi Süleyman Solmaz ise aslında yasanın bir oyalama olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Binaların envanteri çıkarılacak. Ondan sonra da Beyoğlu Belediyesi İstanbul’da yeni kurulan deprem müdürlüğüyle işbirliği yaparak Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm hazırlığı yapacak. Seçime dönük bir strateji başka bir şey değil. Gönderdikleri anket formundaki bilgilerin tamamı belediyede var. Yerel seçim öncesi algı yaratmaya çalışıyorlar. Beyoğlu Belediyesi, beş yılda 930 tane konut dönüştürecek. Onu da daha teslim etmedi. Beyoğlu’nda dönüşmesi gereken konut sayısı 26 bin. Eğer bu hızla, bu mantıkla devam ederse yalnızca riskli alan ilan edilen dört mahallesinde 130 yıl sürer.”