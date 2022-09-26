Bakan Mehmet Muş'tan ucuz emek sevinci
Emek ucuzlayınca hizmet ihracatı arttı. Ticaret Bakanı Muş, hizmet ihracatında ilk 7 ay önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66 artış olduğunu açıkladı. Öte yandan geçen yıl 383 dolar olan asgari ücret bugün 248 dolara kadar gerilemiş durumda.
Ticaret Bakanı Muş, Ankara’da "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Lansmanı”nda konuştu, hizmet ihracatına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Muş şu verileri paylaştı:
"Hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağlamıştır. Bu yılın ilk 7 ayında da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yılsonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz."
Ekonomi politikaları sonucu emek değersizleşti, asgari ücret dolar karşısında kuşa döndü. 2021 yılında 383 dolara karşılık gelen asgari ücret bugün 248 dolara kadar geriledi. İhracat patlaması yapılacağı, cari açığın kapatılacağı iddiaları dış ticaret verileriyle çürürken dışarıya satılanın ucuz emek olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
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