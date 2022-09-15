Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı
Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- Tarkan'ın bağış yapacağı kurumlar belli oldu
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'