Mehmet Şimşek ABD'nin gümrük tarifelerini değerlendirdi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 20:59

Güncelleme: 04.04.2025 - 20:59

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi.

Şimşek, şunları yazdı:

"Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu.

Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır.

"AVANTAJ SAĞLAYABİLECEKTİR"

Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir.

Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."



