‘TÜSİAD’ krizi sürüyor… Mehmet Şimşek davet etti: Savcılıktan izin çıkmadı iddiası!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 21:50

Güncelleme: 02.04.2025 - 21:50

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmada, iktidarı sert bir dille eleştimişlerdi.

Konuşmanın ardından Aras ve Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve polis eşliğinde götürüldükleri mahkeme tarafından 20 Şubat'ta yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SAVCILIK REDDETTİ İDDİASI

NOW TV'nin haberine göre Aras ve Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına davet edildiler.

Ancak iddiaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurtdışına çıkma yasakları bulunan Aras ve Turan'ın toplantıya katılmalarına izin vermedi.

NOW TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, iddiayı şu sözlerle aktardı:

"Önümüzdeki hafta Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in Brüksel’e gideceği iddia ediliyor. Aslında bu pek bir iddia sayılmaz. Kendisi, yabancı iş dünyası için düzenlenen bir toplantıya katılacak ve yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek. Ancak giderken iki ismi de davet ediyor: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras.

Bildiğiniz gibi, bu iki isim TÜSİAD toplantısında yaptıkları konuşma nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı almıştı. Mehmet Şimşek’in daveti üzerine, kendileri tekrar yargıya başvuruyor. Ancak iddialara göre, davet mektubu sunulmasına rağmen yurt dışına çıkış yasakları kaldırılmıyor."