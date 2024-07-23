Mehmet Şimşek açıkladı! TCMB'nin döviz yükümlülükleri geriledi
Merkez Bankası'nın döviz yükümlülüklerinin düştüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:
"TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."
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