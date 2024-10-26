Mehmet Şimşek, Amerikalı mevkidaşı Yellen ile görüştü
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, mevcut politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #ABD Hazine Bakanlığı #ABD #ekonomi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
- Teröristlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu
- 15 Temmuz'un kilit ismi mi?
- TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı