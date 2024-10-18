Bakan Şimşek en fazla vergi kaçıran sektörü açıkladı: 'Kimse vergi vermek istemiyor''

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:45

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele ve vergisel konular üzerine AKP'li milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Şimşek, vergi kaçağının en yüksek olduğu yerleri, “Günün başında, ortasında ve sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar” ifadeleriyle açıkladı.

'EN FAZLA VERGİ KAÇAĞININ OLDUĞU YERLER'

Bakan Şimşek, “Kimse vergi vermek istemiyor. Eğer kayıt dışılığı önlemek konusunda samimi isek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa, biz bunu yapmaya razıyız. Ancak bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesidir. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu ve hiç vergi geliri elde edilmeyen yerler fırıncılardır. Günün başında, ortasında ve sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar.

Bir vatandaşımız, büyükşehirlerden birinde 32 daire almış, ama bizde bu konuda bir vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon lira değerinde lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Onları çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama bir açıklama yapamıyorlar. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtlayın’ dediğimizde ise kanıtlayamıyorlar. Çapraz denetim yapmadığımız sürece, istediğimiz modeli uygulamamız mümkün değil. Kredi kartı kullanımı ve vergide indirim konularında üzerimize düşen stratejiyi hayata geçireceğiz” dedi.

'SUÇLAYAMAYIZ'

Bakan Şimşek, vatandaşların neden dövize yöneldiği sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Çünkü AK Parti hükümetlerinin 10-15 yılı hariç, son 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olduğunda vatandaş kendisini korumak için ya faize, ya altına ya da dövize yöneliyor. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız."