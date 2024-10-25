Mehmet Şimşek'ten Borsa İstanbul açıklaması: 'Değerlendiriyoruz'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 20:45

Güncelleme: 25.10.2024 - 20:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Brookings Enstitüsü’nde konuştu.

Bloomberg'in aktardığına göre, Şimşek burada, "BIST 50 'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz. KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da aynı konu üzerinden daha önce yaptığı bir açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bunların etki değerlendirmelerini yapıyorlardır. Bunlar, yeri zamanı geldiğinde karar verilecek hususlar" ifadelerini kullanmıştı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınır. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alınıp aracıya iade edilir.

Açık pozisyon ne demek sorusunun cevabı borsa işlemleri kapsamında incelenmelidir. Bu strateji, hisse senetlerinin değerindeki düşüşten kazanç elde etmek üzere kullanılabilir. Normalde yatırımcılar, fiyatı yükseldiğinde satıp kâra geçmeyi planlayarak hisse senedi alır. Açık pozisyon ise bu durumun tam tersidir. Yatırımcılar, aracı kurumdan özel bir hesap dâhilinde ödünç olarak aldıkları hisseleri satarak açık pozisyon yaratır. Bu sürece açığa satış denir.