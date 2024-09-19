Mehmet Şimşek: Deprem ve EYT nedeniyle bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:24

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Global Liderler Zirvesi’ne “Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” konulu video konuşması ile katıldı. Şimşek, “Bildiğiniz gibi deprem nedeniyle, yine EYT nedeniyle geçen sene ve bu sene bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak bütçe açığı geçen sene yüzde 5,2’ydi. Bu sene yüzde 4,9’a gerilemesini bekliyoruz ama gelecek sene bizim için kritik. Dezenflasyon sürecini desteklemek için bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

İş dünyasının önde gelen isimlerinin, 100’den fazla konuşmacının bir araya geldiği Global Liderler Zirvesi 2024, “Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla bu yıl ilk kez Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşti. Zirvenin ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gönderdiği videoyla “Türkiye’nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” konulu konuşma yaptı.

“ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVEYİ BULDU''

Orta Vadeli Program’ı ve dezenflasyon sürecini anlatan Şimşek, “Geçen sene bir geçiş dönemi yaşadık enflasyonda. Enflasyon mayıs ayında zirveyi buldu. Bu sene sonu itibarıyla enflasyonu, yaklaşık Merkez Bankası’nın hedef bandının üst kısmı olan yüzde 41,5’le bitirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek sene enflasyonun yüzde 20’nin altına, yüzde 17,5 Orta Vadeli Program’ın hedefi ama 2026 sonunda da tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı. Ardından Merkez Bankası'nın ''elindeki bütün imkanları seferber etmiş durumda'' olduğunu söyledi.

“HEDEF CARİ AÇIĞIN KALICI OLARAK YÜZDE 2 ALTINA ÇEKİLMESİDİR''

''Zaten yazın başlayan belirgin dezenflasyon önümüzdeki aylarda devam edecek. Biz enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Tabii dezenflasyonun yanında diğer önemli bir hedefimiz, bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3’ün altına çekmek'' ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ardından şu ifadeleri kullandı:

''Bildiğiniz gibi deprem nedeniyle, yine EYT nedeniyle geçen sene ve bu sene bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya oran olarak bütçe açığı geçen sene yüzde 5,2’ydi. Bu sene yüzde 4,9’a gerilemesini bekliyoruz ama gelecek sene bizim için kritik. Dezenflasyon sürecini desteklemek için bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz. Sonraki yıllarda da yüzde 3’ün altına çekerek dezenflasyona güçlü bir destek vereceğiz.''

“TÜRKİYE 20 YILDIR ÜST ORTA GELİR GRUBUNDA''

Konuşmasının devamında ''Geçen sene büyüme yüzde 5 civarıydı fakat bunun 8 puandan fazlası iç talep kaynaklıydı. Net ihracatın katkısı da -3 puanın üzerindeydi'' diyen Şimşek ''Dengesiz büyümeydi ve bu enflasyonu, cari açığı doğuruyordu. Bu sene büyüme daha mütevazı, yüzde 3,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz ama bu büyümenin 1 puanı dış talepten gelecek. 2,5 puanı da iç talepten gelecek'' ifadelerini kullandı.